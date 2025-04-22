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Bolu'da Maden Ocağında Devrilen Vagonun Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Bolu'da Maden Ocağında Devrilen Vagonun Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
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Bolu'nun Mengen ilçesindeki bir maden ocağında devrilen vagonun altında kalan 62 yaşındaki işçi Asim Karaöz, hastanede hayatını kaybetti. Olay, işçinin madenin çıkışında vagonun devrilmesiyle gerçekleşti. Karaöz'ün cenazesi memleketi Karabük'te toprağa verilecek.

Bolu'nun Mengen ilçesindeki maden ocağında devrilen vagonun altında kalan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren bir özel maden ocağında çalışan Asim Karaöz (62), madenden çıktığı esnada bindiği vagonun devrilmesiyle altında kaldı.

İş arkadaşlarınca vagonun altından çıkarılan Karaöz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mengen Dr. Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan işçi, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karaöz'ün cenazesinin, memleketi Karabük'te toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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