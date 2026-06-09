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Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Bolu'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Bolu'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yürüttükleri istihbari faaliyetler sonucu 1 şüphelinin yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen bölgede yapılan aramada 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, zanlı R.Y, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Y. tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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