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Alzheimer Hastası Yaşlı Adam İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

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Bolu'da kaybolan 69 yaşındaki Alzheimer hastası Necati Ç. için AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri 2 gündür karadan ve havadan arama yapıyor. Son olarak Dirgine köyünde görülen yaşlı adamı bulmak için çalışmalar devam ediyor.

Bolu'da kaybolan 69 yaşındaki Alzheimer hastasını bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Başyellice köyünde yaşayan Necati Ç'den (69) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Bolu ve Zonguldak'tan AFAD ekipleri, Bolu Jandarma Asayiş Komando, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri ile jandarma arama ve iz takip köpeklerinin katılımıyla 2 gündür arama çalışması yürütülüyor.

Necati Ç'nin son olarak Dirgine köyü çevresinde görüldüğü bilgisine ulaşılması üzerine ekipler, bölgede karadan ve havadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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