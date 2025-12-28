Mengen-Yeniçağa kara yolunda kar ve buzlanma ulaşımı aksattı

Bolu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Mengen- Yeniçağa kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Mengen- Yeniçağa kara yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar nedeniyle kara yolu bir süreliğine ulaşıma kapandı ve bölgede araç kuyrukları oluştu.

Ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yolda kalan bazı araçlar ise vatandaşların yardımıyla itilerek ilerletildi.

Öte yandan, Yeniçağa- Mengen kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, bu araçlar ekipler tarafından Yeniçağa'daki araç park alanlarına yönlendirildi.