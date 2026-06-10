Kazada yaralanan 2 çocuk babası, kurtarılamadı
Bolu D-100 kara yolunda kamyonetin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu yaralanan 2 çocuk babası Lokman Beleşoğlu, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
BOLU'da kamyonetin hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı kazada, yaralanan 2 çocuk babası Lokman Beleşoğlu (40) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 7 Haziran'da saat 21.30 sıralarında D-100 kara yolu Yenicepınar köyü yakınlarında meydana geldi. Sedat Ç. idaresindeki 06 FAN 064 plakalı kamyonet, kavşakta Erkan Ç. yönetimindeki 14 GF 008 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Sedat Ç. ile yanındaki Lokman Beleşoğlu ve Nihat U. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan Lokman Beleşoğlu, 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.