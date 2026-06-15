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Hastane personeli ve hastalar temizlik için kullanılan maddeden etkilendi

Hastane personeli ve hastalar temizlik için kullanılan maddeden etkilendi
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Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tuvalet ve banyo temizliğinde kullanılan kimyasal maddelerden etkilenen 9 kişi rahatsızlandı. Olayda bazı kişilere ayakta müdahale edilirken, bazıları hastaneye sevk edildi.

BOLU'da İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aralarında hastane personeli ve hastaların olduğu 9 kişi, tuvalet ve banyoların temizliği sırasında kullanılan kimyasal maddelerden etkilendi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Karacasu beldesindeki İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre hastane personeli ile aralarında hastaların bulunduğu 9 kişi, tuvalet ve banyoların temizliği sırasında kullanılan kimyasal maddelerden etkilendi. İhbar üzerine adrese 112 Acil ve AFAD ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan kişilerin bir kısmına ayakta müdahale edilirken, diğerleri ise tedavileri için hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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