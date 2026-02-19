Haberler

Beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı dron kamerasında

Beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı dron kamerasında
Güncelleme:
Bolu'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Eşsiz manzara dron ile görüntülendi.

BOLU'da Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Eşsiz manzara dron ile görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından çam ormanları karla kaplandı. Bolu'ya 12 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkında oluşan eşsiz manzara dron ile görüntülendi.

500

