Beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı dron kamerasında

Güncelleme:
Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından harika bir manzaraya büründü. Dron ile görüntülenen park, karla kaplı çam ormanlarıyla göz kamaştırıyor.

BOLU'da Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Eşsiz manzara dron ile görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından çam ormanları karla kaplandı. Bolu'ya 12 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkında oluşan eşsiz manzara dron ile görüntülendi.

Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
