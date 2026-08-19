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Bolu'da Pikap Devrildi: Sürücü Kazadan Yara Almadan Kurtuldu

Bolu'da Pikap Devrildi: Sürücü Kazadan Yara Almadan Kurtuldu
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Bolu'da devrilen pikabın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Bolu'da devrilen pikabın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

M.A. idaresindeki 14 ADK 244 plakalı pikap, D-100 kara yolu Ankara istikameti Çaydurt gişeleri yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, güzergahta ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Aracın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından bölgedeki trafik normale döndü.

Kaynak: AA
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