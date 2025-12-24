Bolu'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bolu'da ciple çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da ciple çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
G.B.K. idaresindeki 14 DH 644 plakalı cip ile Y.Ö. yönetimindeki 14 ADR 478 plakalı motosiklet, Semerkant Mahallesi Şehit Muhtar Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Y.Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel