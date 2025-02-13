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Bolu'da Ahşap Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'da Ahşap Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Bolu'nun Gerede ilçesinde Abdullah O'ya ait tek katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Havullu köyü Merkez Mahalle'de yaşayan Abdullah O'ya ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sördürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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