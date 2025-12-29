Bolu'da kar yüküne dayanamayan ağacın devrilmesi kamerada
Bolu'da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bir çam ağacı devrildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, şarampole düşen bir pikabı kurtarmaya çalışırken bu olay yaşandı. Devrilme anı cep telefonu ile kaydedildi.
Bolu'da bir çam ağacının üzerindeki kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak devrilmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kentte vakaya giden 112 Acil Sağlık ekipleri, arka lastikleri şarampole düşen orman ekiplerine ait pikaba rastladı.
Ormancıların yardımına koşan sağlık ekipleri, kürekle karları temizledikten sonra iterek aracı bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı.
Bu sırada ekiplerin yakınında bulunan bir çam ağacı, üzerindeki kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak devrildi.
Ağacın devrilme anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel