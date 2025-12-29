Haberler

Bolu'da kar yüküne dayanamayan ağacın devrilmesi kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bir çam ağacı devrildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, şarampole düşen bir pikabı kurtarmaya çalışırken bu olay yaşandı. Devrilme anı cep telefonu ile kaydedildi.

Bolu'da bir çam ağacının üzerindeki kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak devrilmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kentte vakaya giden 112 Acil Sağlık ekipleri, arka lastikleri şarampole düşen orman ekiplerine ait pikaba rastladı.

Ormancıların yardımına koşan sağlık ekipleri, kürekle karları temizledikten sonra iterek aracı bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı.

Bu sırada ekiplerin yakınında bulunan bir çam ağacı, üzerindeki kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak devrildi.

Ağacın devrilme anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEAŞ operasyonunda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk, eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk'ün akrabası çıktı

Kahraman polis memuru eski AK Partili vekilin akrabası çıktı
Selim Soydan canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Selim Soydan'dan canlı yayında gözyaşları eşliğinde kumar itirafı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda çatışma: 3 polis şehit oldu
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
DEAŞ operasyonunda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk, eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk'ün akrabası çıktı

Kahraman polis memuru eski AK Partili vekilin akrabası çıktı
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'tan kritik ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu olacak

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan kritik Ankara ziyareti
Türkiye ile Ermenistan karşılıklı olarak vize kolaylaştırma kararı aldı

Ankara'dan tarihi adım! Komşu ile vizeleri kolaylaştırma kararı alındı