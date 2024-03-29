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Bolu'da 20 bin fidan dağıtıldı

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Bolu'da 20 bin fidan dağıtıldı

BOLU - Bolu'da Orman Haftası nedeniyle Valilik Meydanı'nda vatandaşlara 2 bin 500 adet fidan dağıtıldı. İl ve ilçelerde toplam 20 bin adede yakın fidan dağıtıldığı öğrenildi.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlamaları kapsamında Bolu Kardelen Meydanı'nda düzenlenen fidan dağıtım etkinliğinde 2 bin 500 adet fidan dağıtıldı. Fidan dağıtım etkinliğine Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ve Bolu ilindeki kurum amirleri ile bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri, işletme müdürleri ve kurum personeli katıldı.

Ihlamur, karaçam, sarı çam, ceviz, kuşburnu, kestane, mavi ladin, sedir ve kızılcık türlerinden toplam 2 bin 500 adet fidanın ücretiz olarak dağıtıldığı etkinlikte vatandaşların ilgisi oldukça fazlaydı. Tüm fidanlar kısa sürede tükendi.

İl merkezi ve ilçelerde, Orman Haftası dolayısıyla toplam 20 bin fidan dağıtıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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