Karla kaplı bölgede menderesler dron ile görüntülendi

Güncelleme:
Bolu'nun Aladağ bölgesinde kar kalınlığı 50 cm'yi buldu. Karla kaplı yayla evleri ve mendereslerin görüntüleri dron ile kaydedildi, Sarıalan Göleti'nin yüzeyi de buz tuttu.

BOLU'da Aladağ bölgesinde karla kaplı alandan geçen menderesler ile yayla evlerinin manzarası dron ile görüntülendi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yaklaşık 50 santime ulaştı. Aladağ bölgesinde yer alan yaylalar, karla kaplandı. Bölgede geniş meralar ile yeşil alanlara sahip Sarıalan Yaylası'nda, karların içerisinden geçen mendereslerin yarattığı eşsiz manzara dron ile görüntülendi. Yol boyunca sıralanan çam ormanları da beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede bulunan Sarıalan Göleti de buz tuttu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
