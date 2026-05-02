Haberler

Bolivya'da silahlı saldırıya uğrayan yargıç hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolivya'nın Santa Cruz kentinde, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan üst düzey bir yargıç yaşamını yitirdi.

Bolivya'nın Santa Cruz kentinde, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan üst düzey bir yargıç yaşamını yitirdi.

Tarım ve Çevre Mahkemesi yargıcı Victor Hugo Claure, Santa Cruz kentinin kuzeybatı bölgesinde aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerine göre, motosikletli şahıslar tarafından önü kesilen Hugo, içlerinden birinin yaylım ateşi açması sonucu hayatını kaybetti.

Devlet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada, Hugo'nun "şiddet içeren bir olay sonucu talihsiz ölümünü" doğrulayarak, olayla ilgili "tüm soruşturma mekanizmalarının derhal harekete geçirildiğini" belirtti.

Hugo'nun ailesine baş sağlığı dileyen başsavcılık, "Bu olay sadece bir aileyi değil, aynı zamanda ülkenin adalet sistemini yasa boğmuştur. Bu nedenle sevdiklerine en içten taziyelerimizi sunuyor, bu derin acı anlarında yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Çevre Mahkemesi (TA), Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) ve Hakimler Savcılar Kurulu (Consejo de la Magistratura), ayrı ayrı yayımladıkları bildirilerle saldırıyı "nefretle" kınadıklarını bildirdi.

TSJ Başkanı Romer Saucedo, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, devletin güvenlik birimlerini eleştirdi.

Hugo cinayetinin sınırları açtığını vurgulayan Saucedo, "Vatandaşlarına güvenlik sağlamayan bir ülkede yaşanamaz. Kiralık katilliğin (sicariato) her yeri sardığı ve devletin bileğini büktüğü bir ülkede yaşanamaz. Bizi yıldıramayacaklar. Suç, hayata ve Bolivya için daha iyi bir geleceğe inananlara karşı asla kazanamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş yerinde kesilen ağaç, üzerine devrildi; 4 çocuk annesi öldü

4 çocuk annesiydi! 1 Mayıs'ta çalıştığı yerde feci şekilde can verdi
Özgür Demirtaş'tan altın için çılgın tahmin

Özgür Demirtaş'tan altın için çılgın tahmin! Rakam bile verdi

ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü

Ülkeyi sarsan uçak faciası! Kurtulan yok
Fuze filminin 'sarı filtreli' İstanbul sahneleri tepki çekti

Hollywood filmindeki İstanbul sahneleri vizyona girmeden tepki çekti
İş yerinde kesilen ağaç, üzerine devrildi; 4 çocuk annesi öldü

4 çocuk annesiydi! 1 Mayıs'ta çalıştığı yerde feci şekilde can verdi
Avrupa Yakası'nın Şesu'su Bülent Polat köy hayatını seçti: Ne elektrik var ne telefon

Şöhreti bırakıp köye yerleşti: Ne elektrik var ne telefon
Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın