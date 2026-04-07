Bakan Uraloğlu, Ürdün Başbakanı Cafer Hassan ile Bir Araya Geldi

(AMMAN) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ürdün Başbakanı Cafer Hassan ile Suriyeli ve Ürdünlü mevkidaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ulaştırma ve lojistikte bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Uraloğlu, Ürdün temasları kapsamında Ürdün Başbakanı Cafer Hassan ile bir araya geldi. Görüşmeye Suriyeli ve Ürdünlü bakanlar da katıldı.

Gerçekleştirilen üçlü bakanlar toplantısında, taraflar arasında daha önce varılan mutabakat çerçevesi ve atılacak adımlar değerlendirildi. Toplantıda özellikle kara ve deniz taşımacılığı, ticaret, lojistik ve demiryolu bağlantıları başlıklarında bölgesel işbirliğinin artırılmasının önemi vurgulandı.

Bakan Uraloğlu, uluslararası taşımacılık ve lojistik alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Görüşmede, bölge ülkeleri arasında ulaştırma ağlarının entegrasyonu ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik somut adımların ele alındığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA