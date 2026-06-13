Samsun'da 'boğulma' ihbarını araştıran ekipler yüzücüyle karşılaştı

Samsun'un Atakum ilçesinde boğulmuş olabileceği şüphesiyle hakkında ihbarda bulunulan kişinin yüzdüğü ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Kurupelit Yat Limanı yakınlarında bir kişinin kıyıda kıyafetleri ile kişisel eşyalarının bulunduğu ve kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Adnan Menderes Bulvarı Kurupelit Yat Limanı'na 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi.

Sahil kenarı ve denizde yaklaşık 1,5 saat arama çalışması yapan ekipler, Hakan B'yi (60) yüzerken buldu.

Profesyonel yüzücü olduğu belirtilen Hakan B, karaya çıkarıldı.