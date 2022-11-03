BOĞAZINA ŞEKER KAÇAN ÖĞRENCİSİNİ 'HEİMLİCH MANEVRASI' İLE KURTARDI; O ANLAR KAMERADA Güncel Haberler ADANA'da ders sırasında boğazına şeker kaçtıktan sonra fenalaşan 10'uncu sınıf öğrencisi İsmail Maraşlıoğlu, öğretmeni Ömer Akdemir'in yaptığı 'Heimlich manevrası' ile kurtuldu. ADANA'da ders sırasında boğazına şeker kaçtıktan sonra fenalaşan 10'uncu sınıf öğrencisi İsmail Maraşlıoğlu, öğretmeni Ömer Akdemir'in yaptığı 'Heimlich manevrası' ile kurtuldu. Yaşanan o anlar, sınıfın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 13.00 sıralarında Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 10'uncu sınıf elektronik bölümü öğrencisi İsmail Maraşlıoğlu'nun boğazına ders sırasında yediği şeker kaçtı. Maraşlıoğlu'nun fenalaştığını gören arkadaşları sırtına vurarak müdahale etmeye çalıştı. Durumu fark eden elektrik öğretmeni Ömer Akdemir, hemen Heimlich manevrası yaparak, Maraşlıoğlu'nun boğazına kaçan şekerin çıkmasını sağladı. Öğrencisinin hayatını kurtaran Akdemir'in 2021 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi'nde eğitim aldığı öğrenildi. Bu arada yaşananlar, sınıfın güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Anadolu Lisesi Adana Güncel Haberler

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