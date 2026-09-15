Boğazına oyuncak kaçan Mehmet, 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

MARDİN'de boğazına oyuncak kaçan Mehmet Selim Baran (5), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 26 Ağustos'ta Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde meydana geldi. Boğazına oyuncak kaçan Mehmet Selim Baran, kaldırıldığı hastanedeki müdahalenin ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Baran, doktorların tüm çabasına rağmen 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Baran'ın cenazesi, Dara Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı