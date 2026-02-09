Haberler

Boğaziçi Üniversitesi'nde Öğrenciler Kulüp Odalarının Boşaltılmasını Protesto Ediyor

Güncelleme:
Boğaziçi Üniversitesi'nde Müzik ve Sualtı Sporları Kulüpleri'nin odalarının boşaltılmasının ardından öğrenciler, kampüste eylem yaptı. Güvenlik kuvvetleri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.

(İSTANBUL) Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te önceki gün Müzik Kulübü, Sualtı Sporları Kulübü, Güzel Sanatlar Kulübü ile Spor Kurulu'nun Hamlin Hall binasındaki odalarının şafak operasyonuyla boşaltılmasının ardından bugün öğrenciler bina önünde eylem gerçekleştirdi. Bina önünde çok sayıda polis tarafından barikat oluşturuldu. "Boğaziçi burada, kayyum nerede?", "Öğrencinin birliği kayyumları yenecek" sloganları atan öğrencilerin barikatın kaldırılmasını istemesi üzerine güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısından sonra Müzik Kulübü, Sualtı Sporları Kulübü, Güzel Sanatlar Kulübü ile Spor Kurulu'nun Hamlin Hall binasındaki odalarının boşaltılmasının ardından bugün öğrenciler bina önünde eylem gerçekleştirdi. Bina önünde çok sayıda polis tarafından barikat oluşturuldu. "Boğaziçi burada, kayyum nerede?", "Öğrencinin birliği kayyumları yenecek" sloganları atan öğrencilerin barikatın açılmasını istemesi üzerine güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Bina önündeki barikatını genişleten polis öğrencileri bina girişinden uzaklaştırdı. Öğrencilerin bina önündeki bekleyişi sürüyor.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde geçtiğimiz cuma gecesinden başlayarak, sabah erken saatlerde TOMA ve çevik kuvvet desteğiyle şafak operasyonu düzenlenmiş, Müzik Kulübü, Sualtı Sporları Kulübü, Güzel Sanatlar Kulübü ile Spor Kurulu, Hamlin Hall binasından boşaltılmıştı. Operasyona ilişkin Boğaziçili akademisyen ve öğrencilerden yapılan açıklamada, "Bir part time iş bulma grubuna atıldığı tespit edilen ve saati ve detayları sebebiyle kulüp odalarının boşaltılması için açıldığı öğrenciler tarafından kabul edilen mesajdan anlaşıldığı üzere okul bu eşyaların taşınması için profesyonel bir ekip tutmak yerine WhatsApp grupları üzerinden ek gelir arayan ve nakliyatçı olmayan gençlere bu eşyaları taşıtmıştır. Hisar kampüsüne taşınan kamyonları karşılamaya giden öğrencilerin girişi, keyfi bir şekilde engellenmiş ve giriş yasağı olduğu söylenmiştir" denilmişti.

