Boğaziçi Üniversitesi'nde Cinayet Kamerada
15 yaşındaki Hilal Özdemir'i vuran Ayberk Kurtuluş'un cinayet günü kampüse otomobiliyle girişinin güvenlik kameralarına yansıdığı görüntüler ortaya çıktı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde, 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i silahla vurduktan sonra intihar eden kişinin cinayet günü kampüse otomobiliyle girişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Rumeli Hisarı'ndaki üniversitenin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda, 30 Ağustos'ta Hilal Özdemir'i silahla öldüren Ayberk Kurtuluş'un, cinayet öncesinde kampüse aracıyla girişine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Kurtuluş'un cinayet günü otomobiliyle kampüsün girişine geldiği, bu sırada önünde bulunan hafif ticari aracın güvenlikten onay aldıktan sonra içeriye girdiği görüntülerde yer alıyor.
Görüntülerde, Kurtuluş'un daha sonra güvenliğe doğru yanaştığı ve konuştuktan sonra kampüse girdiği görülüyor.
Hilal Özdemir, 30 Ağustos'ta ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ayberk Kurtuluş (20) tarafından silahla ateş edilerek öldürülmüş, Kurtuluş da aynı silahla intihar etmişti.