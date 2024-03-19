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Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı Gerçekleştirildi

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Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı etkinliği, üniversitenin Güney Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe öğrenciler ve akademisyenlerin de katılımıyla 3 bini aşkın kişi katıldı. İftarın ardından cemaatle akşam namazı kılındı ve toplu dua edildi.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde "Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı" etkinliği gerçekleştirildi.

BİSAK'tan yapılan açıklamaya göre, 2014'ten beri düzenlenen iftar programı bu yıl da üniversitenin Güney Kampüsü'nde organize edildi.

Üniversite tarihindeki en kalabalık iftar organizasyonlarından biri olarak kaydedilen etkinliğe, öğrenciler ve akademisyenlerin de yer aldığı 3 bini aşkın kişi katıldı.

İftarın ardından katılımcılar cemaatle akşam namaz kıldı, toplu dua etti.

Kaynak: AA / Güncel

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