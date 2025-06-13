Boeing 787-8 Uçağının Bakım İddiasına Yalanlama

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hindistan 'da düşen Boeing 787-8 tipi yolcu uçağının bakımlarının bir Türk firması tarafından yapıldığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Air India'ya ait bir yolcu uçağının kalkış yaparken düşmesi sonrası ortaya atılan, 'Boeing 787-8 tipi yolcu uçağının bakımları Turkish Technic tarafından yapıldı' iddiası doğru değildir. Düşen uçağın bakımlarının Turkish Technic tarafından yapıldığı iddiası, Türkiye- Hindistan ilişkilerine dair kamuoyunu manipüle etmeye dönük bir dezenformasyondur. Air India ve Turkish Technic arasında 2024 ve 2025 yılında gerçekleşen anlaşmalar kapsamında yalnızca B777 tipi geniş gövde uçakların bakımı gerçekleştirilmektedir. Kazaya konu Boeing 787-8 Dreamliner uçağı, bu anlaşmanın kapsamı dışındadır. Turkish Technic tarafından bugüne kadar bu tipte bir Air India uçağına bakım yapılmamıştır" denildi.

'ACILARINI İÇTENLİKLE PAYLAŞIYORUZ'

Hindistan halkının acısının içtenlikle paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Düşen uçağın son bakımlarının hangi firma tarafından yapıldığı tarafımızca bilinmekle birlikte, başkaca değerlendirmelere konu olmaması adına bu hususta açıklama yapmak ilgimiz dışındadır. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden gözbebeği markalarımızın itibarını zedelemeye dönük faaliyetleri takip etmeye ve gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Türk milleti olarak elim uçak kazasıyla ilgili Hindistan halkının acısını içtenlikle paylaştığımızı ifade ederiz."