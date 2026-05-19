Bodrum'da 19 Mayıs'ta paramotorla bayrak açıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamımda paramotorla Türk bayrağı açıldı. Bodrum semalarında gerçekleştirilen uçuş, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sabah saatlerinde Belediye Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Burada çekilen toplu fotoğrafın ardından, Bitez Pazaryeri'nde öğrenci bandosu eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü, Bodrum Spor Salonu'nda sona erdi. Burada protokol konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından karate ve akrobasi dans gösterileri sunuldu.

Programa, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Belediye Tamer Mandalinci, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Özer Çiloğlu, Bodrum İlçe Garnizon Komutanı Personel Albay Ayhan Ulutaş, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Özcan Kuşcu, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

PARAMOTOR İLE UÇTU

Bodrum'da yaşayan yamaç paraşütü ve paramotor pilotu Seyfi Çağlar Özgül ve Zeki Dokumacıoğlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında paramotorla uçuş gerçekleştirdi. Gümbet Değirmenler mevkisinde hazırlıklarını tamamlayan Dokumacıoğlu paramotoruna bağladığı Türk bayrağıyla havalandı. Yaklaşık 45 dakika süren uçuşta Bodrum Kalesi, Kumbahçe, Gümbet ve çevresinde süzülen Dokumacıoğlu, gökyüzünde dev Türk bayrağı açtı. Sahil şeridinde bulunan vatandaşlar ve turistler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Yamaç paraşütü ve paramotor pilotu Seyfi Çağlar Özgül, "Bugün Bodrum semalarındayız. Değirmenler mevkiden Bodrum semalarında uçtuk. 19 Mayıs bizim için çok anlamlı bir gün. Biz sporcuların her anlamda olduğumuzu kanıtladığımız bir gün. Sporumuzu seviyoruz her yaştan insanlar bu şekilde uçuyor. Bayrak açarak uçuşu gerçekleştirdik" dedi.

