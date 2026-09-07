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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, aralarında eski avukat T.S.'nin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evde skunk, metamfetamin, bonzai, kokain gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İdrar testleri pozitif çıkan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında eski avukat T.S.'nin (40) de bulunduğu 3 şüpheli, tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, K.K.'nin (30) kiralık olarak kaldığı Peksimet Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Evde K.K.'nin yanı sıra arkadaşı S.G.K. (20) ile eski avukat T.S.'nin de bulunduğu belirlendi. Adreste yapılan aramada skunk, metamfetamin, bonzai, kokain, kenevir tohumu ve aseton ele geçirildi. Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerde idrar testleri pozitif çıkan K.K., S.G.K. ve T.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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