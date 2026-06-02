Bodrum'da su hattı havalandırma boşluğuna düşen eşek kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir eşek, yaklaşık 3 metrelik arıtma su hattı havalandırma boşluğuna düştü. İtfaiye ekiplerince kurtarılan eşeğin yara almadığı belirtildi.
Kumbahçe Mahallesi'nde bir eşeğin yaklaşık 3 metrelik arıtma su hattı havalandırma boşluğuna düştüğü ve mahsur kaldığı ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye gitti.
Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan ve yara almadığı belirlenen eşek, yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Ali Ballı