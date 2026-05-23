Haberler

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı, kaza kamerada

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı, kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, ayrı bir kazada da bir sürücü ağaca çarparak yaralandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyondan çıkan İ.B. idaresindeki 48 LT 644 plakalı otomobil, istasyondan çıkarken Doğacan D.D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Doğacan D.D., yere düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMOBİL, AĞACA ÇARPTI

Ayrıca sabah saatlerinde Mazıköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada; Selin K. yönetimindeki 48 AYP 799 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada otomobilde sıkışan Selin K. itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Selin K., hastaneye kaldırıldı. İki yaralının da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu'ndan ilk sözler! Kameralar önünde partililere söz verdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi
Eskişehir Kültür Yolu lezzet noktalarında en çok çibörek tercih edildi

Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin gözdesi çibörek oldu
Sezai Karakoç'un gizli arşivi ilk kez ortaya çıktı

Türk edebiyatının güçlü ismiydi! Gizli arşivi ilk kez ortaya çıktı
Elazığ'da salgın alarmı: Valilik açıkladı, doktor uyardı

Salgın alarmı! Hastaneler doldu, valilik jet hızında açıklama yaptı
Hakan Safi büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler

Çok büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
YSK'dan 'Yerel seçim iptal edilsin' başvurusuna ret

Yerel seçimler iptal mi ediliyor? İtirazı görüşen YSK, kararını verdi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama