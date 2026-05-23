Otomobilin çarptığı yaya yaralandı, kaza kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyondan çıkan İ.B. idaresindeki 48 LT 644 plakalı otomobil, istasyondan çıkarken Doğacan D.D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Doğacan D.D., yere düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMOBİL, AĞACA ÇARPTI

Ayrıca sabah saatlerinde Mazıköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada; Selin K. yönetimindeki 48 AYP 799 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada otomobilde sıkışan Selin K. itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Selin K., hastaneye kaldırıldı. İki yaralının da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı