Bodrum'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin, karşı şeride geçerek minibüsle çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Torba- Güvercinlik yolunda meydana geldi. Torba istikametinde M.H.'nin kontrolünü yitirdiği 42 D 6988 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek İ.A.Ö. yönetimindeki 35 VN 205 plakalı VİP minibüsüyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi ile minibüsteki yabancı uyruklu 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı