Bodrum'da Otluk ve Makilik Alanda Yangın Çıktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Türkbükü Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Türkbükü Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye hava ve çok sayıda kara unsuru sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.