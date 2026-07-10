Haberler

Bodrum'da Otluk ve Makilik Alanda Yangın Çıktı

Bodrum'da Otluk ve Makilik Alanda Yangın Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dereköy Mahallesi yakınlarında otluk ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bodrum ilçesi Dereköy Mahallesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstasyonda '200 TL' skandalı! Kadın sürücüye pompa başında ağır küfür

200 liralık benzin istedi, pompacının karşılığı mide bulandırdı
Galatasaray'ın ilk rakibi belli oldu

Galatasaray'ın ilk rakibi belli oldu
Ülke yasta! Yarı finali kutlayan bir genç kız korkunç şekilde can verdi

Ülke yasta! Kutlama yapan genç kız korkunç şekilde can verdi
Kod adı şeftali! Üniversiteli kızların hayatlarını böyle kaydırmışlar

Kod adı şeftali! Üniversiteli kızların hayatlarını böyle kaydırmışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemin kutupbaşlarından biri olma yolunda ilerliyoruz

Erdoğan askerlerin gözünün içine bakarak söyledi: Asla taviz vermeyiz
40 yıldır Mekke'de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş'ın vatan hasreti sona ediyor

Türk Hacılar fark etti, devlet çözdü: 40 yıllık vatan hasreti bitti!
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı