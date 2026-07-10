Bodrum'da Otluk ve Makilik Alanda Yangın Çıktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bodrum ilçesi Dereköy Mahallesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı