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Bodrum'da çıkan orman yangını söndürüldü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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