Bodrum'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının yüksek gerilim hatlarından kaynaklandığı belirtildi. Yangın nedeniyle bölgedeki bir alışveriş merkezi tahliye edilirken, Bodrum-Turgutreis kara yolu kapatıldı. 4 hektarlık alan zarar gördü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ortakent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre yüksek gerilim hatlarından kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve çok sayıda arazöz ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları sevk edildi. Yangın bölgesine bazı tankerler de su taşıdı.

Bölgedeki bir alışveriş merkezi güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Bodrum- Turgutreis kara yolu ise yangın söndürme araçları ile ekiplerin kolay ulaşım sağlayabilmesi için kapatıldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangın, hava araçlarının yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında 4 hektarlık ormanlık ve makilik alanın zarar gördüğü, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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