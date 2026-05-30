Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 sağlık çalışanı yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otomobil ile çarpışan motosikletteki iki sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 sağlık çalışanı yaralandı.
E.E.E.'nin kullandığı 48 AOJ 009 plakalı otomobil, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, aynı istikamette seyreden 112 Acil Sağlık çalışanı Buğra D. idaresindeki 48 EH 112 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, Buğra D. ile motosikletteki diğer sağlık çalışanı Aşkın Nur A. yaralandı.
Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Ali Ballı