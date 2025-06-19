Bodrum'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler Erhan G. (24) ve Müjdat K. (38) hayatını kaybetti. Kaza Turgutreis-Akyarlar yolunda gerçekleşti ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aynı istikamette seyir halinde olan iki motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletlerden yola savrulan sürücüler Erhan G. (24) ile Müjdat K. (38) hayatına kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Turgutreis- Akyarlar yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Müjdat K. idaresindeki 48 AGA 709 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan Erhan G. yönetimindeki 48 AUE 041 motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de devrilen motosikletlerden yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Müjdat K. ve Erhan G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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