Bodrum'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, iki sürücü hayatını kaybetti. Olay, Turgutreis Akyarlar yolunda iki motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Müjdat K'nin kullandığı 48 AGA 709 plakalı motosiklet, Turgutreis Akyarlar yolunda, Erhan G. yönetimindeki 48 AUE 041 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücüler, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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