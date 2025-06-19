Bodrum'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Müjdat K'nin kullandığı 48 AGA 709 plakalı motosiklet, Turgutreis Akyarlar yolunda, Erhan G. yönetimindeki 48 AUE 041 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücüler, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.