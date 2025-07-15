Bodrum'da 'Monte Carlo' Motoryatı Kayalıklara Çarptı

Bodrum'da 'Monte Carlo' Motoryatı Kayalıklara Çarptı
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Bodrum'da kayalıklara çarpan 39 metre uzunluğundaki 'Monte Carlo' motoryatı için kurtarma çalışmaları sürerken, kazada yolcu ve personelin yara almadığı bildirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara çarpan, 39 metre uzunluğundaki 'Monte Carlo' isimli motoryatı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, dün Aspat Kalesi açıklarında meydana geldi. 39 metre uzunluğundaki 'Monte Carlo' isimli motoryat bilinmeyen nedenle kayalıklara çarptı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Motoryatta yolcu ve personel olmak üzere 7 kişi, kazayı yara almadan atlattı. Yolcular, ekipler tarafından tahliye edildi.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından motoryatı kurtarma çalışmaları 2'nci günde devam ediyor. Çalışmalara mürettebat da destek veriyor.

Motoryatın kurtarıldıktan sonra tersaneye çekileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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