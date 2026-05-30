Bodrum'da sürüklenen tekne kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Karaada açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 14 metre uzunluğundaki tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Bodrum Bardakçı Koyu'na demirletildi.

