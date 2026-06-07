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Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutresi Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Turgutresi Mahallesi'ndeki makilik alandan alevlerin çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye gitti.

Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine ait itfaiye araçları ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir yangın söndürme arazözleri müdahale etti.

Yapılan çalışmayla kontrol altına alınıp söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektarlık makilik alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
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