Bodrum'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dereköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangına, 3 helikopter, 2 uçak, arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Dereköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 4 arazöz, 2 su tankeri, itfaiye ile orman yangını söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Ali Ballı