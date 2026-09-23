Bodrum'da liman başkanına rüşvet operasyonu düzenlendi, T.A. suçüstü gözaltına alındı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Bölge Liman Başkanı T.A., rüşvet aldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından rüşvet suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen ekipler iddiaya göre, Bodrum Bölge Liman Başkanı T.A.'yı önceden seri numaraları alınmış paraları rüşvet olarak aldığı sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan T.A.'nın makam odasında ve otomobilinde arama yapıldı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere ve belgelere el konuldu. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı