Bodrum'da iş kazası geçiren inşaat teknikeri hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iş kazası geçiren inşaat teknikeri yaşamını yitirdi.

Torba Mahallesi Kaynar mevkisindeki bir otelin şantiyesinde çalışan inşaat teknikeri Nuri Galip'in üzerine, henüz belirlenemeyen nedenle beton blok düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Galip'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Galip'in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.