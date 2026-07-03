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Bodrum'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası araç içi kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası araç içi kamerasına yansıdı.

Gölköy Mahallesi'nde Deniz Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile Remzi Y. idaresindeki 34 KSE 336 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Remzi Y. ile diğer otomobildeki Gürcistan uyruklu yolcu Tamar S. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulanslara alınan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bölgeden geçen başka bir aracın kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, Remzi Y. idaresindeki otomobilin karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpışması ve ardından da devrilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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