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Bodrum'da ekimde hava 28, deniz suyu 24 derece, turistler sahillerde serinledi

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Bodrum'da ekimde hava 28, deniz suyu 24 derece, turistler sahillerde serinledi
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Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da ekim ayında hava 28, deniz suyu 24 derece ölçüldü. Bazı yerli ve yabancı turistler Kumbahçe ile Paşatarlası sahillerinde denize girerken, yarımadada kısmen yoğunluk oluştu.

MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da güneş yüzünü gösterirken, yabancı turistler ekim ayında denize girerek güzel havanın keyfini çıkardı.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da hareketlilik devam ediyor. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler tatillerini sürdürüyor. Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde bazı turistler denize girerek serinlerken, bazıları kumsalda güneşlenip kitap okumayı tercih etti. Yarımada genelindeki farklı sahillerde de ekim ayında olunmasına rağmen kısmen yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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