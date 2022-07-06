Bodrum'da durdurulan minibüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde durdurulan yolcu minibüsünde, 1 kişinin üzerinde ve bavulunda yapılan aramada 218 gram metamfetamin ele geçirildi. MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde durdurulan yolcu minibüsünde, 1 kişinin üzerinde ve bavulunda yapılan aramada 218 gram metamfetamin ele geçirildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı tatili öncesi zehir tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, Ö.Y. isimli şüphelinin piyasaya uyuşturucu süreceği istihbaratına ulaştı. Bugün akşam saatlerinde ilçe girişinde durdurulan yolcu minibüsündeki bir kişinin üzerinde ve bavulunda yapılan aramada 218 gram metamfetamin ele geçirildi.Gözaltına alınan Ö.Y.'nin, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Bodrum Güncel Haberler

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