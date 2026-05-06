Haberler

Bodrum'da dalgıçlar denizden 250 kilogram atık çıkardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum'da düzenlenen deniz dibi temizlik etkinliğinde gönüllü dalgıçlar 250 kilogram atık topladı. Toplanan atıklar arasında varil, sandalye ve cam şişe gibi maddeler bulunuyor. Temizlik çalışmaları devam edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinden 250 kilogram atık çıkardı.

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla 12 yıldır sürdürülen temizlik çalışmalarına bu yıl Kumbahçe Sahili'nden başlandı.

Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı temizlikte, denizden çıkarılan yaklaşık 250 kilogram atık meydanda sergilendi.

Atıklar arasında varil, sandalye, saat, cam şişe ve metal parçaları dikkati çekti.

Toplanan ve tekneyle kıyıya getirilen atıklar, belediye ekipleri tarafından kamyona yüklenerek ayrıştırılmak ve bertaraf edilmek üzere geri dönüşüm merkezine nakledildi.

Deniz dibi temizlik çalışması, 13 Mayıs'ta Yalıkavak Mahallesi'nde devam edecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi

Yeni YSK Başkanı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın yatırımcısının beklediği an geldi

Ve yatırımcının beklediği an geldi

TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı

TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası bomba Ali Koç gelişmesi

Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrası beklenen oldu

Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor!
Altın yatırımcısının beklediği an geldi

Ve yatırımcının beklediği an geldi

Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım

Geleceği adına ateşi yaktı: Dinlendim, göreve hazırım
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü

Biletler 40 dakikada bitti, fahiş fiyattan karaborsaya düştü