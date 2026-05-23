Bodrum'da çevreyi kirleten 2 kişiye 25 bin lira ceza kesildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat atıklarını çöp konteynerine ve çevresine bırakan 2 kişi, zabıta ekiplerince tespit edilerek toplam 25 bin lira idari para cezasına çarptırıldı. Atıklar da aynı kişilere temizlettirildi.

Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi'nde araçlarıyla çöp konteynerinin yanına gelen 2 kişi, inşaat atığı dolu çuvalların bir kısmını konteynerlerin içine, bir kısmını ise çevresine bırakarak bölgeden uzaklaştı.

O anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, görüntülerden kimlikleri tespit edilen kişilere ulaştı.

Çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle söz konusu kişilere toplam 25 bin lira idari para cezası uygulanırken, atıklar da aynı kişilere bölgeden kaldırtıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
