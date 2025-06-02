Bodrum'da Begonvil Festivali Coşkuyla Kutlandı

Bodrum'da Begonvil Festivali Coşkuyla Kutlandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Begonvil Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikte halk oyunları, dans gösterileri, defileler ve tiyatro sunumları yapıldı. Ayrıca yıl boyunca eğitim alan kursiyerlerin el işi ürünleri sergilendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Begonvil Festivali" yapıldı.

Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, Bodrum Halk Eğitimi Merkezi önünden başlayan kortej yürüyüşüyle başladı.

İskele Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından, halk oyunları, dans gösterileri, defileler, tiyatro sunumları yapıldı, Bodrumlu sanatçılar sahne aldı.

Etkinlik alanında, yıl boyunca açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı el işi ürünler sergilendi.

Etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve eşi Yasemin Çit, Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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