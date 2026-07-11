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Bodrum'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yelkenli tekneyle yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14'ü çocuk 35 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yelkenli tekne ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum açıklarında önceki gün saat 12.00 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yelkenli teknede bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmada, İtalya rotası üzerindeki hareketli yelkenli tekne durduruldu.

Teknede yapılan incelemede, 14'ü çocuk olmak üzere 35 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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