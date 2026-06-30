Haberler

Bodrum'da kaçak olduğu belirlenen 53 yapı yıkıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum Belediyesi, kaçak yapıyla mücadele kapsamında yıl başından bu yana 53 kaçak yapının yıkıldığını açıkladı. Yıkımların program dahilinde devam edeceği belirtildi.

Bodrum Belediyesince, kaçak yapıyla mücadele kapsamında yıl başından bu yana 53 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2026'nın ilk 5 ayında 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında 45 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Haziran ayında ise 8 kaçak yapının daha yıkımının tamamlanmasıyla yıl başından bu yana yıkılan kaçak yapı sayısı 53'e ulaştı.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda sürdürülen son yıkım çalışması, Akyarlar Mahallesi'ndeki bir sitede yasal süreçleri tamamlanan kaçak eklentilere yönelik gerçekleştirildi.

Yasal süreçleri tamamlanan 4 farklı adreste yıkım çalışmaları sürüyor. İlçe genelindeki kaçak yapı yıkımları, belirlenen program doğrultusunda devam edecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Onlarca kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırgan cezaevinde intihar etti
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Taksicilere NATO Zirvesi ayarı

Taksiciler NATO Zirvesi için imaj değiştiriyor
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu