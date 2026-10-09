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Bodrum Belediyesi, mavi-beyaz renkleri korumak için cadde ve sokakları boyuyor

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Bodrum Belediyesi, mavi-beyaz renkleri korumak için cadde ve sokakları boyuyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi ekipleri, kentin simgesi mavi ve beyaz renkleri korumak için cadde ve sokaklarda boyama çalışması yapıyor. Çalışmalarda bordür ve refüjler mavi-beyaza boyanıyor, okullar ve muhtarlık binalarında bakım ve boyama yapılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekipleri, kentin simgesi mavi ve beyaz renkleri korumak amacıyla cadde ve sokaklarda bakım, onarım ve boyama çalışması yapıyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Atölyeler Bürosu bünyesindeki Boya-Badana Birimi ekipleri, ilçe genelinde belirlenen program kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda cadde ve sokaklardaki bordür ve refüjler mavi-beyaza boyanırken, okullar ve muhtarlık binalarında da bakım ve boyama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ekipler ayrıca merdivenleri boyuyor, duvarlardaki izinsiz yazı ve görselleri temizliyor, trafo binalarını yeniliyor.

Belediye ekiplerinin, ilçenin görsel bütünlüğünü korumak amacıyla kamuya açık alanlardaki bakım ve boyama çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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